Patru luni de iarnă In stațiunea montana Straja inca se practica sporturile de iarna. Condițiile pentru practicarea schiului și nu numai sunt perfecte. Potrivit administratorilor domeniului schiabil in Straja se schiaza deja de 4 luni, iar zapada inca mai este cel puțin pentru cateva saptamani. A fost cel mai bun sezon de pana acum, iar pandemia de coronavirus a contribuit la acest lucru,dat fiind faptul ca stațiunile de schi din Europa au fost inchise. Astfel, mulți dintre pasionații sporturilor de iarna s-au reorientat spre stațiunile montane din țara, iar Straja nu a dus lipsa de turiști. De precizat… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

