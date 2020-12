Stiri pe aceeasi tema

- „The Human Voice”, scurtmetrajul lui Pedro Almodovar ce o are ca protagonista pe Tilda Swinton, si „Three Floors/ Tre piani”, cel mai recent lungmetraj al cineastului italian Nanni Moretti, se numara intre productiile pe care Independenta Film si-a propus sa le distribuie in Romania anul viitor, potrivit…

- Queen of Hearts / Dama de cupa, o drama daneza controversata, multipremiata internațional, regizata de tanara May el-Toukhy, a fost lansata de Transilvania Film in premiera in Romania...

- RFI Romania, filiala in limba romana a Radio France Internationale, celebreaza 30 de ani pe 26noiembrie. Cu aceasta ocazie, redactia lanseaza o platforma multimedia, generatia30.rfi.ro, care isi propune sa revina asupra momentelor cheie din istoria sa, sa analizeze modul in care valorile europene si…

- RFI Romania, filiala in limba romana a Radio France Internationale, celebreaza 30 de ani pe 26noiembrie. Cu aceasta ocazie, redactia lanseaza o platforma multimedia, generatia30.rfi.ro, care isi propune sa revina asupra momentelor cheie din istoria sa, sa analizeze modul in care valorile europene si…

- Social democratii si-au prezentat partea de Educatie si Cercetare din Programul de Guvernare 2021-2024 si pare ca si-au adaptat ideile si promisiunile la nevoile sistemului educational din prezent. Asa au ajuns sa promita ca, in primele 100 de zile, dupa ce intra la guvernare, elevii vor avea scoala…

- WASTELAND2020, primul proiect din Trilogia Consumului, un demers comun al regizoarelor Catinca Draganescu si Ioana Petre, va fi difuzat in premiera absoluta joi, pe 29 octombrie, incepand cu ora 20:00, pe platforma cinematic.unteatru.ro . Pana pe 4 noiembrie, producția muzicala inspirata din scandalul…

- Editia de anul acesta a CinePOLSKA - Festivalul Filmului Polonez in Romania va avea loc in perioada 16 - 22 octombrie, online, pe platforma TIFF Unlimited, iar intre lungmetrajele incluse in program se numara „Charlatan”, regizat de Agnieszka Holland, propunerea Cehiei pentru o nominalizare la Oscar…

- Prezenta la alegerile locale din 27 septembrie 2020, precum si rezultatele in timp real, pe masura ce vor fi comunicate de Biroul Electoral Central, vor putea fi accesate intr-o forma grafica usor de inteles pe platforma Rezultate Vot realizata de Code for Romania.