Patru lucruri pe care trebuie să le cunoască toţi cei care stau la bloc. Ce păţeşti dacă citeşti scrisorile vecinilor Viața la bloc poate fi mai complicata decat pare. Oricand pot sa apara divergențe intre vecinii: de la orele de liniște la lupta pentru un loc de parcare. Orele de liniște la bloc: Cum poți fi sancționat pentru ca-ți deranjezi vecinii. Din momentul apariției noului sau model (februarie 2019), regulamentul de bloc da posibilitatea asociațiilor de proprietari sa prelungeasca intervalele in care liniștea locatarilor nu trebuie tulburata. Totuși, cei ce-și deranjeaza vecinii pot fi sancționați chiar daca fac asta și in afara orelor de liniște legale sau a celor suplimenare. Ce pot… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

