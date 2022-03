Patru lovituri împotriva bunăstării oamenilor O combinație de factori a adus in prim-plan noi niveluri de fragilitate financiara. Pandemia, inflația in creștere, majorarea ratelor dobanzilor și razboiul Rusiei in Ucraina afecteaza dramatic bunastarea financiara a gospodariilor. “Inflația este reala – nu tranzitorie – și deja se observa o creștere a costului pentru aproape orice, iar veniturile gospodariilor nu țin pasul”, […] The post Patru lovituri impotriva bunastarii oamenilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

