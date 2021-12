Comunicat 18.12.2021 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 47 LOCALITATE NUMAR POZITIVI BILED 1 DUMBRAVITA 1 MOSNITA NOUA 1 MUNICIPIUL TIMISOARA 32 ORAS GATAIA 1 ORAS SANNICOLAU MARE 2 ORTISOARA 3 PECIU NOU 1 SANDRA 1 SANMIHAIU ROMAN 3 SARAVALE 1 Numar de teste 2135 din care 1341 teste rapide In aceasta dimineața, numarul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 178 Numar persoane…