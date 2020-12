Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șefu ISGU, a semnat ordinul de intrare in carantina a inca șase localitați din jurul Bucureștiului. Astfel, incepand cu seara aceasta Otopeni, Popești-Leordeni, Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia și Corbeanca se vor inchide. Pana acum, Ciorogarla, Clinceni, Berceni, Chiajna și Bragadiru sunt…

