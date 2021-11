Stiri pe aceeasi tema

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul DAMBOVIȚA: Nou record in ultimele 24 de ore – 457 de cazuri de infectare Covid-19. Situația din localitați (30 octombrie) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Dambovița stabilește record dupa record la numarul de infectari cu Covid-19. Situația din localitați (19 octombrie) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 189 de dambovițeni au fost diagnosticați cu Covid-19 in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar din ultima jumatate Post-ul DAMBOVIȚA: 189 de cazuri noi Covid-19 in ultimele 24 de ore. Situația pe localitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Tot mai multe localitați trec in scenariul roșu! Situația din intreg județul, astazi, 25 septembrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Dambovița a atins pragul de incidența Covid-19 de 1/mie. Vezi situația pe localitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE MOROENI 5060 9 Post-ul DAMBOVIȚA: 43 de cazuri noi Covid-19, in numai 24 de ore. Situația fiecarei localitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul O localitate din Dambovița este in scenariul Roșu. Situația la nivelul județului, astazi, 24 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul O localitate este aproape de scenariul roșu. Situația din Dambovița, astazi, 23 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .