- Un raport al unei comisii care a verificat instalatiilor electrice si sanitare de la Spitalul Judetean din Targu Jiu arata ca au fost constatate mici deficiente in ceea ce priveste comutatoarele si prizele, insa problemele vor fi remediate....

- „Calatorești și caștigi!” este indemnul Campaniei naționale de relansare a turismului local #NeamPornit, care are tot mai mulți susținatori și o comunitate tot mai mare. Rețeaua de benzinarii Petrom Moldova se alatura Maratonului #NeamPornit #Protejați - o activitate importanta in cadrul acțiunii de…

- Lanțul de hypermarket-uri Kaufland a anunțat miercuri o serie de schimbari in cadrul parteneriatului pe care il are cu Renovatio pentru stațiile de incarcare pentru mașini electrice din parcarile sale. Pana acum, Kaufland a suportat costurile de incarcare pentru mașini electrice pentru toate persoanele…

- Deputatul PNL Dumitru Mihalescul apreciaza, intr-o declarație de presa, ca investițiile programate de guvernul PNL pentru dezvoltarea și modernizarea mediului rural din Romania vor conduce la o creștere reala a standardului de viața in comunitațile rurale.Mihalescul a declarat: „Recent, ...

- bull; Echipele de interventie depun toate eforturile necesare repornirii instalatiilor in cel mai scurt timp, spun reprezentantii RADET ConstantaCa urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport a agentului termic preluata in administrare de R.A.D.E.T. Constanta, nu se furnizeaza energie…

- Joi, 9 iulie și vineri 10 iulie, in intervalul orar 9-14, in Cenad se va spala și igieniza rețeaua de distribuție a apei. Ca urmare, presiunea la robinete va fi scazuta. The post Presiune scazuta a apei la Cenad. Se va spala rețeaua de distribuție appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii au descins la 41 de adrese din București, Ilfov, Ialomita, Calarasi, Bacau, Prahova, Satu Mare. Perchezițiile vizeaza persoane banuite ca ar fi produs si comercializat in mod ilegal tutun, fiind emise 22 de mandate de aducere. Prejudiciul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Reteaua de supermarket-uri Kaufland se extinde, iar un supermarket LIDL va fi amenajat in acest an, in municipiu. In urma cu cateva saptamani, reprezentantii retelei de magazine Kaufland si-au manifestat intentia de a amenaja un nou supermarket in zo...