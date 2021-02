Patru lecţii pe care ar trebui să le cunoască toată lumea Educația financiara este din ce in ce mai importanta și nu doar pentru persoanele care lucreaza in domenii specifice, ci si pentru familia obișnuita care incearca sa decida cum isi echilibreaza bugetul, cand si cum cumpara o locuinta, cum finanteaza educația copiilor și ce economii face pentru pensie. Desigur, oamenii au fost intotdeauna responsabili de gestionarea finanțelor de zi cu zi, dar evoluțiile recente din societate, la nivel global, au facut ca educația financiara sa devina din ce in ce mai importanta pentru bunastarea pe termen lung. Nu este deloc greu sa te informezi asupra acestor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a terminat procesul dintre Adi Popa (32 de ani, extrema dreapta) și FCSB. Fotbalistul care activeaza in prezent la Clinceni a incasat ceva mai mult de 50.000 de euro. CONTEXT: Adi Popa s-a judecat cu fostul sau club, dupa ce Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, a decis sa il bage pe fotbalist in…

- Clientii OLX care pun la vanzare diferite produse pe aceasta platforma trebuie sa fie foarte atenti, intrucat au existat in continuare plangeri privind tentative de fraudare, potrivit unui comunicat al CERT-RO. „Continua tentativele de fraudare a clientilor serviciului OLX Romania care pun la vanzare…

- Bugetul pentru anul viitor va fi definitivat de noul Guvern, a declarat, duminica, ministrul Finantelor, Florin Citu, candidat al PNL pentru functia de premier. "Am vazut cateva estimari, inca nu am agreat toti pe aceeasi formula. In noua coalitie de guvernare vom avea o varianta pe care o vom prezenta,…

- Alerta CERT-RO! Tentativa de frauda pe OLX Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a anuntat o tentativa de frauda pe OLX, in care atacatorii contacteaza un utilizator care a publicat un anunt de vanzare a unui produs pe OLX, se declara interesati de achizitie, apoi…

- ”Echipa CERT-RO a primit in ultimul timp numeroase notificari cu privire la incidente de securitate cibernetica de tip frauda, propagate prin intermediul serviciului OLX si prin WhatsApp. Atacatorii contacteaza un utilizator care a publicat un anunt de vanzare a unui produs pe OLX, se declara interesati…

- Peste 27.400 de elevi din 605 școli din toata țara urmeaza cursuri de educație financiara in anul școlar 2020-2021, in cadrul programului de educație financiara derulat de Raiffeisen Bank și Junior Achievement Romania, ajuns la a zecea ediție. In program vor fi implicați anul acesta și 1000 de profesori.…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a facut astazi un apel catre cetațenii racordați la sistemul centralizat de termoficare sa achite debitele restante catre Thermonet, operatorul de transport și distribuție a energiei termice, aratand ca acestea se ridica la 2,3 milioane de lei. ”Ii rog pe cetațeni…

- Poate nu intelegem noi administratia de moda noua si gandirea progresista, insa ce se intampla la Paulesti seamana a furt. Pentru a nu mai aloca bani din bugetul comunei in diferite scopuri sociale, asa cum ar fi normal sa se intample, edilul Tudor Sandu (PNL) a montat "cutia milei"…