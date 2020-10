Stiri pe aceeasi tema

- Alti noua detinuti de la Penitenciarul Timisoara au fost confirmati pozitiv la testele dispuse pentru depistarea COVID-19, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, marti, AGERPRES. Cele noua persoane private de libertate sunt asimptomatice si vor beneficia…

- Cinci cadre didactice, dintre care trei profesori si doua invatatoare, un elev, dar si trei studenti au fost depistati, marti, pozitiv la noul coronavirus, a declarat presei purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, Gabriela Bancila. Sursa citata a precizat ca studentii, toti…

- Opera Nationala Bucuresti a anuntat printr-un comunicat ca zece angajati ai sai sunt bolnavi de Covid. Spectacolele programate de institutie au fost amanate, scrie tvr . In urma intrunirii joi a Consiliului Administrativ, „s-a luat decizia ca tot personalul artistic sa intre in studiu la domiciliu pentru…

- Astazi, 56 persoane confirmate pozitiv Covid-19, asimptomatice sau cu simptomatologie ușoara, se afla in izolare la domiciliu, transmite Direcția de Sanatate Publica Buzau, intrucat, la acest moment, in județul Buzau, toate paturile destinate internarii acestei categorii de pacienți sunt ocupate.Potrivit…

- Numarul persoanlor confirmate cu Covid 19 aflate la domiciliu in izolare este in creștere, unitațile medicale buzoiene desemnate sa trateze acești pacienți avand toate paturile ocupate. In legatura cu aceasta situație, Direcția de Sanatate Publica Buzau transmite:„Intrucat la acest moment, in județul…

- Spitalele buzoiene care trateaza pacienții cu Covid 19 sunt in continuare pline, astfel ca 150 buzoieni confirmați pozitiv, asimptomatici sau cu simptomatologie ușoara, se afla in izolare la domiciliu, spun reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Buzau. Potrivit aceleiași surse, in ultimele 24…

- Sapte angajati din cadrul IJP Prahova au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat in aceasta seara purtatorul de cuvant al institutiei. Cei 7 colegi se afla in izolare la domiciliu inca de la inceputul saptamanii, fiind asimptomatici. Redam comunicatul IJP Prahova: Din pacate, astazi,…