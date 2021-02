Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager de pe ruta Republica Moldova-Italia a incercat sa corupa un polițist de frontiera din cadrul SPF Cahul dupa ce asupra sa au fost depistate un permis de conducere și trei carți de identitate romanești cu semne de falsificare. Cercetat pentru uz de fals este și un cetațean al Ucrainei care…

- Femeia si a dat seama din primul moment ca este vorba de o inselaciune, deoarece ea are nici un fiu, dar a continuat discutia intrucat cunostea acest mod de abordare si impreuna cu sotul sau au facut demersurile pentru ca indivizii sa fie prinsi. In prezent, dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Constanta.Un…

- Un barbat in varsta de 26 ani a fost retinut dupa ce a incercat sa mituiasca un politist care l-a prins conducand un vehicul fara a avea permis de conducere. ‘In data de 21 ianuarie, inculpatul P.E., a fost depistat in trafic de catre agenti de politie din cadrul Postului de Politie Scanteia, judetul…

- Un barbat in varsta de 26 ani a fost retinut dupa ce a incercat sa mituiasca un politist care l-a prins conducand un vehicul fara a avea permis de conducere, potrivit Agerpres. Stelian Ion i-a chemat la discuții pe specialiști: Obiectivul ZERO este DESFIINȚAREA SIIJ "In data de 21 ianuarie,…

- Potrivit surelor Realitatea PLUS, barbatul ar fi facut box de performanta si ar fi fost garda de corp pentru mai multi oameni de afaceri.Aceleasi surse mai spun ca barbatul are antecedente si ca ar fi incercat sa loveasca cu masina intentionat mai mult oameni. In urma cu cativa ani acesta ar fi incercat…

- Un barbat a fost prins in flagrant cand dadea mita 1.000 de lei unui polițist din Hoghiz, județul Brașov, ca sa nu ii faca dosar penal dupa ce a fost prins la volan fara permis de conducere. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea:…

- Un polițist al Inspectorarului de Poliție Botanica a fost reținut pentru 72 de ore, dupa ce ar fi incercat sa mușamalizeze un proces penal, alaturi de mai mulți colegi. Funcționarii au fost monitorizați de ofițerii Serviciului Protecție Interna și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (SPIA…

- Cazul consilierului de la Guvern care a incercat sa omoare un polițist, dand cu mașina peste el, a luat o turnura neașteptata: satui de intrebarile indiscrete ale jurnaliștilor, care incercau sa afle de ce un asemenea caz a fost ținut ascuns, procurorii i-au „executat” imediat pe „tupeiști”.