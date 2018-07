Patru jucatori de la FC Viitorul, in lotul Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Danuț Șerban s-a alaturat echipei Minerul Baia Mare pentru noul sezon competițional, pentru a evolua pe postul de fundaș stanga. Acum, el se afla in cantonamentul de la Mogoșoaia, fiind convocat la națioanala Under 19, in vederea celor doua meciuri de pregatire impotriva selectionalei similare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, afirma ca intrevederea cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, a fost un "succes", subliniind ca asteapta viitorul summit pentru a incepe aplicarea anumitor idei discutate, precum combaterea terorismului, protejarea Israelului si limitarea proliferarii atomice,…

- Chindia Targoviște a incheiat, astazi, cantonamentul efectuat la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Dupa un prim meci amical caștigat in compania lui CS Afumați, scor 2-1, a urmat, astazi, un test cu o alta formație din Liga a II-a, CS Balotești. A fost o noua victorie dambovițeana, 2-0 de…

- Viorel Moldovan a debutat cu o victorie pe banca tehnica a echipei Chindia Targoviște. Aflați in cantonament la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, dambovițenii au trecut, cu 2-1, de CS Afumați in urma golurilor marcate de Neguț și Cherchez. "Am un grup interesant la dispoziție, cu jucatori…

- ACS Șirineasa, gruparea nou promovata in Liga a II-a care va evolua in noua stagiune sub titulatura de Energeticianul, va juca in calitate de gazda pe arena din Severin. Deocamdata echipa antrenata de Cristian Dulca se afla in cantonament la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia unde va susține…

- FC Viitorul a efectuat, ieri dimineata, prima vizita medicala a acestui sezon. Au fost prezenti 29 de jucatori, printre ei si noii sositi Eduard Florescu (mijlocas central, 21 de ani, CS Mioveni), Robert Bajan (fundas dreapta, 22 de ani, Pandurii Targu Jiu) si Vlad Chera (atacant, 18 ani, Centrul National…

- Fotbaliștii sub 17 ani ai Universitații Craiova vor lupta sambata, de la ora 11.00, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, pentru Supercupa Romaniei de la Liga Elitelor U17, cu FC Viitorul, campioana in exercițiu. Alb-albaștrii participa la acest ...

- Elevul Liceului Tehnologic Petrol Moreni, Calin Alberto, din clasa a VI-a, antrenat de profesorul Mirce Petrescu, a plecat la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia, pentru un stagiu de pregatire - impreuna cu alti 10 jucatori selectati din toata tara (cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani).