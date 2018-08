Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate egiptene au ucis patru presupusi jihadisti care au incercat sa atace un post de control al politiei in peninsula Sinai, a anuntat, sambata, agentia Mena, citata de Reuters.

- Sapte persoane au fost decapitate de catre presupusi combatanti ai gruparii teroriste Boko Haram, care au luat cu asalt un sat din nord-estul Nigeriei, provocand pagube, relateaza marti agentia Xinhua preluata de agerpres. Atacatorii au incendiat satul Munduri din statul Borno (nord), declansand…

- Paisprezece persoane au fost impușcate mortal in satul Injagalane din Mali, a declarat un oficial local luni, in contextul in care tensiunile dintre grupurile etnice rivale și militanții jihadiști amenința buna desfașurare a alegerilor prezidențiale de luna aceasta, relateaza Reuters, informeaza…

- Cinci barbati ar fi atacat o femeie, miercuri noapte, care dormea intr-o masina parcata pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, atacatorii fiind depistati de catre politisti si dusi la audieri. Masina femeii ar fi fost o autospeciala dintr-un proiect personal, pe care il numea „Salvati literatura”.

- Cel putin 86 de persoane au fost ucise intr-un presupus atac al crescatorilor impotriva unor fermieri in centrul Nigeriei, o regiune afectata de violente intercomunitare, a declarat duminica politia locala, relateaza AFP.

- KANO: Militanții Boko Haram au ucis noua soldați, alți doi fiind raniți in nord-estul Nigeriei, potrivit surselor militare, la doar cateva zile dupa ce 43 de civili au murit in atentate sinucigașe.

- Un barbat a impușcat doi ofițeri de poliție și un civil in orașul belgian Liege, informeaza BBC . Alți patru polițiști au fost raniți. Procurorii au anunțat ca incidentul este investigat ca fiind unul terorist.