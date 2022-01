Patru instituţii naţionale s-au coalizat împotriva unei ieşence bolnave de cancer Femeia a castigat in instanta dreptul la tratament gratuit. Au facut insa recurs separat, la Inalta Curte, atat Guvernul, cat si Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Agentia Medicamentului (ANMDM). Statul pare sa tina cu tot dinadinsul sa vada o iesenca intrata in groapa. Aceasta a reusit sa obtina in fata Curtii de Apel iesene tratamentul necesar pentru a lupta impotriva cancerului de care sufera. Patru institutii, in frunte cu Guvernul, s-au coalizat insa la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru a anula decizia. Diagnosticata cu cancer pulmonar in mai… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a trimis spre rejudecare, la Tribunalul UE, dosarul privind despagubirile de sute de milioane de euro pe care statul roman le datoreaza fraților Ioan și Viorel Micula, proprietarii European Drinks&Foods. Curtea de Arbitraj a Bancii Mondiale a decis…

- Medicii au printre cele mai mari salarii din Romania, dar corupția care ii definește pe mulți dintre ei ii determina sa renunțe la actul medical pentru bani. Este și cazul unor cadre medicale cu salarii de mii de euro pe luna. Trei medici, o asistenta medicala si un intermediar au fost retinuti in…

- Potrivit surselor citate, anterior dispunerii controlului, seful Executivului a avut o discutie telefonica cu seful DSU, Raed Arafat, in care a incercat sa afle exact care este situatia pe acest subiect, fara sa primeasca, insa, informatii suficient de lamuritoare.Luni, premierul Nicolae Ciuca a dispus…

- Gestul premierului vine dupa apariția mai multor probleme legate de testele de saliva.Departamentul pentru Situatii de Urgenta a precizat saptamana trecuta ca nu reprezentantii DSU sau IGSU au intocmit caracteristicile regasite in caietul de sarcini elaborat in scopul achizitionarii testelor rapide…

- Gestul premierului vine dupa apariția mai multor probleme legate de testele de saliva.Departamentul pentru Situatii de Urgenta a precizat saptamana trecuta ca nu reprezentantii DSU sau IGSU au intocmit caracteristicile regasite in caietul de sarcini elaborat in scopul achizitionarii testelor rapide…

- DSU aduce „lumina” in „scandalul” testelor de saliva: De ce nu au elevii și școlile testele anti-COVID conform graficului DSU aduce „lumina” in „scandalul” testelor de saliva: De ce nu au elevii și școlile testele anti-COVID conform graficului „In data de 8 octombrie 2021, prin Hotararea Comitetului…

- In prima saptamana din luna noiembrie au au fost peste 8.000 de cautari pe OLX pentru cele 2 medicamente, in contextul in care, de la inceputul anului, au fost 12.300 de cautari, arata un comunicat al platformei de vanzari online.Interesul pentru cele 2 tratamente a explodat in luna octombrie, in paralel…

- Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania informeaza ca medicamentul Arbidol nu este autorizat in Romania. Produsul farmaceutic, cu denumirea comerciala Arbidol, nu este...