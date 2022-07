Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost reținute pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, dupa ce i-au furat unei terțe persoane un colet, expediat din Olanda, pe care l-a ridicat din fața autogarii Militari, scrie G4Media. In pachet erau droguri, potrivit comunicatului citat, iar traficantul deposedat…

- Patru traficanti de droguri au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati ca au jefuit un alt traficant, in timp ce acesta din urma ridica din fata autogarii Militari din Bucuresti un colet cu cocaina, expediat din Olanda.

- Patru traficanti de droguri au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati ca au jefuit un alt traficant de droguri, in timp ce acesta din urma ridica din fata autogarii Militari din Bucuresti un colet expediat din Olanda care continea cocaina. Conform unui comunicat al DIICOT, cei patru barbati…

- Procurorii DIICOT au reținut joi patru persoane cercetate pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, potrivit unui comunicat. Cei patru sunt acuzați ca i-au furat unei terțe persoane un colet, expediat din Olanda, pe care l-a ridicat din fața autogarii Militari. In pachet erau droguri, potrivit…

- Charles Leclerc (24 de ani), care a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 11-a etapa a Campionatului Mondial, a fost jefuit de ceasul sau, in valoare de doua milioane de euro, scrie digisport.ro Totul s-a intamplat in timp ce acorda autografe, in a doua zi a Paștelui catolic, in Italia,…

- O tanara in varsta de 33 de ani, din Suceava, a ramas fara bolidul pe care il conducea. Este vorba de un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de 175.000 de lei (35.000 de euro), fabricat in 2016. Autovehiculul figura ca furat, iar alerta a fost introdusa in sistem de autoritatile din Olanda in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un autoturism de lux marca Mercedes-Benz, in valoare de 175.000 lei, ce figura ca fiind semnalat furat, alerta introdusa de Olanda. In data de 24 mai a.c., la nivelul Serviciului…

- Capitanul unui zbor al companiei turcești AnadoluJet a intrerupt decolarea pe principalul aeroport din Israel dupa ce pasagerii au primit pe telefoane imagini cu prabușireaavionului, scrie BBC. Autoritatea aviatica israeliana a declarat ca aeronava rula peaeroportul Ben Gurion cand s-a produs incidentul.…