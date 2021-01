Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean a inventat o poveste, despre o presupusa cumnata din Spania care s-a vaccinat anticovid și care a inceput sa resimta efecte ciudate, ca mai apoi femeia sa dispara complet, fara urma. A lasat cam 12 ore pe profilul sau povestea, in mod public, ca mai apoi sa dezvaluie ca totul a fost o...…

- Patru persoane acuzate de dare de mita au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, in urma unor anchete derulate cu sprijinul politistilor anticoruptie ai Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt. Potrivit sursei citate, toate cele patru cauze au la baza denunturile…

- Un baiat de 14 din Orhei, internat la Institutul Mamei și Copilului, a fugit. Minorul se afla in seacția de Reanimare și urma periodic un tratament. Potrivit purtatorului de cuvala instituției, Maxim Cazacu, starea acestuia era buna și urma sa fie transferat chiar astazi intr-o alta secție.

- Un barbat infectat cu Covid 19 s-a spanzurat intr-un salon al Spitalului Județean din Galați. Victima, in varsta de 68 de ani, a fost gasita de medicul de garda care a facut manevre de resuscitare și a anunțat Poliția. Polițiștii au inceput o ancheta. Incidentul s-a produs joi in spațiile destinate…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul rutier produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. "Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava", a comunicat Politia din Trier, prin…

- Intreaga scena s-a petrecut in Mar del Plata, Buenos Aires, potrivit The Sun. Barbatul a incercat sa smulga un smartphone din mana unei tinere de aproape 1.50 inaltime, fara sa știe ca femeia era luptatoare de MMA. Aceasta l-a pus la pamant si l-a blocat cu picioarele, nu inainte sa ii aplice cateva…

- Un barbat care este infectat cu COVID-19 a fugit de trei ori de la Spitalul de Urgențe în care era interenat. O data a fost gasit acasa și de doua ori acasa. Prima data barbatul când a fugit dimineața din Spitalul de Urgențe…

- Cel mai mare criminal in serie din Coreea de Sud a scapat de inchisoare ani la rand, deși a ucis 14 tinere și nici nu a incercat iși ascunda faptele. Pentru una dintre crime a fost incarcerata o alta persoana, abia acum fiindu-i dovedita nevinovația.