- Un angajat al administrației publice din Yangon, cel mai mare oraș și fosta capitala Myanmar (Birmania) dezvaluie rezultatele șocante ale unui experiment realizat cu scopul de a demonstra importanța conservarii zonelor verzi și care ar putea fi consecințele taierilor masive.

- Procurorii DNA au trimis in judecata 90 inculpati, intre care se afla persoane din conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti si functionari din aceste institutii, dar si firme de ingrijiri medicale, in dosarul decontarilor…

- Grupul Medicover, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private si de diagnostic din Romania, a anuntat ca isi va muta sediul central al firmelor sale in al doilea turn de birouri din proiectul The Bridge, amplasat in zona Orhideea a Capitalei. Medicover va plati proprietarilor cladirii…

- A renunțat la o cariera in IT și la un proiect imobiliar, pentru a cultiva fructe de padure. Iar cand a avut de ales intre mure si zmeura, a decis sa le combine pe amandoua intr-un singur soi, numit Tayberry. Este povestea unui buzoian care a pariat totul pe o plantatie mai putin obisnuita.

- „Problema este ca folosim o mașina de 4-5 locuri in care merge o singura persoana, iar volumul mare al mașinilor nu este decat un element suplimentar care contribuie la ingreunarea traficului. De ce nu folosim in oraș mașini mici care sunt mai ușor de condus, mai ușor de parcat și care ocupa in general…

- Un apel la 112 a anunțat luni dupa-amiaza faptul ca un incendiu a izbucnit pe strada Tudor Vladimirescu din Gherla. Potrivit primelor informații reiese faptul ca incendiul ar fi pornit din cauza unui tablou electric. In urma incendiului au fost afectate mai multe obiecte de mobilier. La fața locului…

- Marea Britanie trebuie sa fie pregatita sa contracareze ''amenintarile in crestere'' venite din spatiu, a declarat ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, la lansarea primei Strategii de aparare spatiala a tarii, relateaza BBC si Press Association. In cadrul acestei strategii,…