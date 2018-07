Stiri pe aceeasi tema

- Drama pentru o familie din comuna Braloștița din județul Dolj. Cei doi copii, unu de 9, și altul de 14 ani, au murit inecați in raul Jiu, in zona Filiasi. Primul minor a fost gasit aseara, iar pentru cel de-al doilea au fost reluate cautarile abia in aceasta dimineața. Trupul celui de-al doilea minor…

- Actrita de origine israeliana, Gal Gadot, a mers imbracata in Wonder Woman la un spital de copii din Virginia, S.U.A. (Oferta speciala playstation) Actrița Gal Gadot i-a vizitat pe copiii unui spital din S.U.A, insa nu ocirum! Ci imbracata in Wonder Woman! Actrița filmeaza chiar acolo pentru pelicula…

- Diana Simion și-a aniversat ziua de naștere, iar unul dintre cadourile de suflet primite este un mesaj pe care fiica ei l-a facut public. Cuvintele scrise de Ianca au impresionat-o atat de mult pe fosta soție a lui Razvan Simion, incat a avut lacrimi in ochi. Urarea emoționanta le-a topit inimile internauților.…

- Scene absolut revoltatoare la Vaslui! O serie de imagini publicate pe Facebook surprind cum o mama, cu sticla de bautura in mana, iși indeamna copiii sa bea bere ca sa le treaca foamea. (Promotiile zilei la monitoare) „Luați li voi sa beți din sticla o gura de bere și va trece. Nu vedeți ca nu sunt…

- Interventie de ultina ora a pompierilor de la ISU Dambovita. Au fost alertati dupa ce mai multi martori au vazut trupul unei persoane plutind intr-un lac din comuna damboviteana Ionesti. Pompierii intervin pentru scoaterea trupului in aceste momente. Barbatul de 64 de ani se pare ca a intrat in apa…

- La o zi dupa ce copilul de doar noua ani și-a macelarit bunica folosind un cuțit, autoritațile i-au decis soarta. Surse din cadrul anchetei au dezvaluit sub protecția anonimatului informații noi din dosarul deschis de polițiștii bucureșteni. (Oferta speciala playstation) Citește și: Tenorul Daian Dinulescu,…

- Scene incredibile in Dambovița. O adevarata telenovela, cu iz violent, s-a petrecut la Racari. Un cioban casatorit și cu familie s-a amorezat de o femeie din satul vecin. Femeia din Ghimpați nu ar fi ținut cont ca barbatul e insurat și ar fi inceput o adevarata poveste de dragoste. Totul ar fi fost…