- La Lugoj, in urbea Bredicenilor, cel mai muzical oraș al Banatului, Liliana Laichici si taraful Ansamblului Profesionist Banatul, condus de Sebastian Roșca, vor susține recitalul folcloric “La șezatoare”. Evenimentul se va desfașura miercuri, 5 octombrie 2022, de la ora 18:00, la Muzeul de istorie,…

- Slujba de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a, ținuta pe 19 septembrie la Westminster Abbey, a fost urmarita de 29,2 milioane de oameni la televizor in Marea Britanie, a transmis The Guardian, preluat de news.ro.In ciuda interesului enorm, comemorarea Reginei Elisabeta a II-a nu a reușit sa bata…

- Regele Charles al III-lea a plecat in Scotia, marti dupa-amiaza, a doua zi dupa funeraliile reginei Elisabeta a II-a, relateaza Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Brad Pitt si-a prezentat sculpturile intr-un muzeu de arta din Finlanda, ca parte a primei expozitii de arta publice la care participa actorul, scrie The Guardian. Organizata in al treilea oras ca marime din Finlanda, Tampere, aceasta este prima data cand starul american, „in mare parte autodidact”,…

- Premierul Australiei, Anthony Albanese, a declarat duminica aceasta ca, din respect pentru regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit, decedata joi la Castelul Balmoral din Scotia, la varsta de 96 de ani, nu intentioneaza pentru moment sa organizeze un referendum privind abolirea monarhiei in tara sa,…

- Regina Elisabeta a II-a s-a confruntat cu mai multe episoade legate de starea ei de sanatate. CNN face un inventar al acestora, din ultimii ani. Decembrie 2003: Regina a suferit o operație pentru indepartarea unui cartilaj rupt la genunchiul stang. A urmat o intervenție chirurgicala similara la genunchiul…

- Ciclistul neozeelandez Corbin Strong (Israel-Premier Tech) a castigat prima etapa a Turului Marii Britanii, editia 2022, desfasurata duminica in Scotia, pe distanta de 181,3 km, intre Aberdeen si Glenshee Ski Center, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Strong, in varsta de 22 de ani, s-a impus la capatul…

- Un sistem de alerta in caz de urgența, care va permite trimiterea de alerte pe telefoanele mobile in caz de vreme severa sau alte evenimente care pun viața in pericol, va fi lansat in octombrie in Anglia, Scoția și Țara Galilor, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…