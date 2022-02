Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta-Turnu Severin au fost sesizați ca persoane necunoscute au sustras o trotineta electrica, fiind lasata dezasigurata langa intrarea unui liceu din municipiu. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat autorii infracțiunii, patru tineri cu varste cuprinse intre 14 și 18 ani, elevi in municipiul Drobeta-Turnu Severin. In urma extinderii cercetarilor, s-a stabilit ca in perioada septembrie 2021 – ianuarie 2022, cei patru elevi au mai comis alte patru fapte de furt de trotinete electrice. Tinerii au vandut o parte din trotinetele sustrase,…