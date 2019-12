Patru egipteni prinşi fără acte în Caraş-Severin BERZASCA – Cei patru au fost prinsi pe DN 57, drum pe care ajunsesera undeva in dreptul localitatii Berzasca, aproape de Dunare, in zona Kilometrului fluvial 1028. Totul s-a intamplat in seara de 29 decembrie, in jurul orei 22.30, cand cei patru straini, care nu-si justificau prezenta in zona, au fost prinsi de autoritatile de frontiera. Oamenii n-aveau nici acte, stabilindu-se ca toti provin din Egipt si ca au varste cuprinse intre 18 si 35 de ani. „In continuare, cercetarile sunt efectuate de politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berzasca, urmand ca la finalizarea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

