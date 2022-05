Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 25 mai a.c., memorandumul propus de Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Constantin-Daniel Cadariu privind incadrarea schemelor de ajutor de minimis – Programul pentru stimularea inființarii intreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”, Programul…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) va lansa incepand cu luna iunie 2022, conform Programului de guvernare, primele patru scheme de ajutor de minimis aferente programelor de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii instituite conform Legii…

- Recurgerea la pedeapsa cu moartea a inregistrat o crestere puternica de peste 25% in Iran, unde un numar tot mai mare de femei au fost spanzurate, denunta doua ONG-uri, indemnand comunitatea internationala sa faca din aceasta problema „o prioritate” in orice negociere cu Teheranul, informeaza joi AFP.

- Cel mai recent raport al Camerei de Conturi Prahova privind finantele publice locale a scos la iveala faptul ca in anii 2019, 2020 si in prima jumatate a anului 2021 legea privind salarizarea bugetarilor a fost gresit aplicata la Filarmonica din Ploiesti, institutie aflata in subordinea Consiliului…

- Intr-o informare data publicitatii vineri, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului anunta procedura de implementare a Programului pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, program cunoscut sub denumirea „Start-Up Nation-Romania” a fost avizata in cadrul CCDIMM. Potrivit…

- Vladimir Putin a comunicat joi ca numarul tradatorilor din Rusia creste. Acesta i-a dat drept exemplu pe cei care demisioneaza de la locul de munca si pe cei care aleg sa paraseasca tara.

- Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent a fost pusa in dezbatere publica, de catre Ministerul Culturii, conform Legii nr. 53/2003 privind transparența decizionala in administrația publica.