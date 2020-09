Patru din zece români s-ar simţi confortabil să plătească cu telefonul mobil sau cu ceasul (sondaj) Patru din zece romani s-ar simti confortabil sa isi lase cardurile acasa si sa plateasca cu telefonul mobil sau cu ceasul, romanii aflandu-se pe primul loc la nivel european in ceea ce priveste preferinta puternica pentru multiple optiuni de plata, arata cel mai recent sondaj international ING.



Potrivit sursei citate, la sondaj au raspuns 13.000 participanti din 13 tari europene.



Aproximativ 43% dintre romani prefera sa aiba acces la cat mai multe optiuni de plata, desi nu le folosesc activ pe toate. Romanii sunt urmati de turci (41%) si spanioli (31%), iar cei mai rezervati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

