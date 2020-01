Patru din zece pietoni sunt atenţi la telefon când traversează strada (sondaj) Un numar de patru pietoni din zece sunt atenti la telefon atunci cand traverseaza strada, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat in decursul lunii decembrie de compania de asigurari Generali Romania si de Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor (APPA). Dintre acestia, 4% sunt foarte des atenti la telefon atunci cand traverseaza strada, iar 34% o fac ocazional, arata sondajul. De asemenea, un numar de 49% dintre cei peste 10.000 de respondenti ai sondajului au declarat ca, in calitate de pietoni, elemente precum fularul, gluga sau caciula le pot scadea foarte mult vizibilitatea atunci cand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

