Patru din zece IMM-uri au optat să-şi păstreze angajaţii pentru a rezista la criză (sondaj Kaspersky) Aproape jumatate dintre liderii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din intreaga lume (43%) au ales sa-si pastreze angajatii, cu orice pret, pe fondul pandemiei, reiese din rezultatele unui sondaj realizat de Kaspersky. Potrivit cercetarii, publicata vineri, in acest context, provocarea prioritara a fost introducerea de noi tehnologii pentru a asigura buna desfasurare a activitatii in aceste noi circumstante (53%) pentru a muta afacerea din offline in online si pentru a permite angajatilor sa lucreze de la distanta sau in sistem hibrid. "Studiile arata ca performanta business-ului este direct… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

