- sursa foto: Unsplash Guvernul Romaniei se imprumuta din nou la cele mai mari dobanzi din Uniunea Europeana, iar costurile creditelor au ajuns la maximul ultimilor zece ani, arata datele publicate de Banca Centrala Europeana, analizate de Economedia. Rata dobanzii pe termen lung (10 ani, de referința)…

- Romania, cea mai mare creștere din Uniunea Europeana, in anul 2021, a consumului de hidrocarburi. Datele EUROSTAT Romania, cea mai mare creștere din Uniunea Europeana, in anul 2021, a consumului de hidrocarburi. Datele EUROSTAT In anul 2021, Romania a inregistrat o creștere cu peste 16% a consumului…

- Parlamentul European a votat regulile Rețelei Transeuropene in domeniul energiei (TEN-E), pentru finanțarea și construcția infrastructurii in acest domeniu. Astfel, energia in Europa va fi mai sigur aprovizionata și mai accesibila. Pe scurt, Regulamentul TEN-E stabilește criteriile pe baza carora proiectele…

- Sancțiunile impuse Rusiei au facut ca UE sa fie lipsita de o buna parte din resursele sale, asta pentru ca Federația Rusa exporta 11% in necesarul de grau al statelor membre UE. Cand vine vorba despre turtele de rapița, Rusia asigura jumatate din necesarul Europei. Și 34% din turtele de floarea-soarelui…

- In cazul in care duminica viitoare ar avea un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, 52% din populație ar vota „Pentru”. Datele se regasesc in studiul Barometrul socio-politic februarie 2021, realizat de catre compania de cercetare sociologica IMAS, conform deschide.md.…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei s-a ridicat la 23,698 miliarde de euro, in 2021, in crestere cu 5,301 miliarde de euro fata de 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Anul trecut, exporturile FOB au insumat 74,7 miliarde euro, iar importurile CIF au…

- De la accidente minore pana la accidente extrem de grave, soldate cu decese, in Romania au avut loc peste 300 de incidente de acest tip in care au fost implicate trotinete. Astfel, proprietarii de trotinete vor fi obligați sa dețina polița de asigurare. Masura intra in vigoare incepand cu anul viitor.…

- Proprietarii de trotinete vor fi obligați sa aiba polița de asigurare, pe modelul asigurarii de raspundere civila, incepand de anul viitor. Autoritatea care supravegheaza piața asigurarilor va aplica o directiva europeana deja aprobata. In ultimii trei ani, in Romania au avut loc peste 300 de accidente…