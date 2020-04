Stiri pe aceeasi tema

- Patru dintre acestea au fost declarate vindicate și au fost externate, precizeaza Direcția de Sanatate Publica Mureș. Celelalte 12 cadre medicale, care in acest moment sunt confirmate pozitiv, sunt internate in cadrul Spitalului Clinic Judetean Mures, Sectia Clinica Boli Infectioase. In acest moment,…

- „Institutul Oncologic: total teste realizate - 1.500, persoane pozitive depistate - 27, din care 21 pacienti si 6 cadre medicale (3 asistente, 1 infirmiera, 1 psiholog si 1 medic). Toti cei 27 sunt asimptomatici. Internati la SCBI si Pneumo; pacientii cu îngrijiri oncologice au fost izolati…

- Ziarul Unirea DEZASTRU la Centrul de Dializa din Alba Iulia. 10 persoane INFECTATE cu COVID-19, dintre care 3 sunt cadre medicale Centrul de dializa din Alba Iulia se confrunta cu probleme foarte grave, dupa ce numai puțin de 10 persoane, printre care 7 pacienți cu ... DEZASTRU la Centrul de Dializa…

- Ziarul Unirea Sute de cadre medicale infectate cu COVID-19. Alba apare intr-o raportare, in mod eronat, cu 2 persoane infectate. Evidența din fiecare judet Sute de cadre medicale infectate cu COVID-19. Alba apare intr-o raportare, in mod eronat, cu 2 persoane infectate. Evidența din fiecare judet Grupul…

- "Aceste persoane sunt asimptomatice, sunt internate in Spitalul 'Dr. Victor Babes' si au fost raportate la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, conform normelor in vigoare. Primaria Capitalei si ASSMB au luat toate masurile pentru ca toate cele 19 spitale din subordine sa fie pregatite…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat aseara ca 27 de persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19 la Spitalul Universitar de Urgenta București (SUUB). Este vorba despre 17 cadre medicale și 10 pacienți. De la nivelul SUUB s-au prelevat in total aproximativ 500 de probe biologice, iar pentru…

- In județul Buzau, pana la aceasta data au fost confirmate 9 cazuri de infecție cu noul coronavirus, 7 dintre ele fiind depistate numai in acest weekend și in primele doua zile ale acestei saptamani. Raspandirea comunitara a noului coronavirus impune noi restricții pe teritoriul Romaniei. Președintele…