Patru dintre cei 20 de barbați care au batut cu bestialitate doi jurnalisti si un activist de mediu in timp ce filmau un documentar despre taierea ilegala a padurilor din judetul Suceava, au fost retinuti și incarcerati in arestul Poliției Suceava. Cei patru sunt cercetati pentru lovire sau alte violente si purtare abuziva. "In cursul […]