Patru decese în Alba cauzate de COVID-19. Trei femei și un bărbat au pierdut lupta cu virusul Patru noi decese cauzat de COVID-19 au fost inregistrate in județul Alba. Este vorba despre trei femei și un barbat care au pierdut in ultimele zile lupta cu virsul SARS COV 2. Barbat, 49 de ani din Blaj. Internat pe 15 noiembrie la Spitalul din blaj și confirmat pozitiv pe 16 noiembrie. A decedat pe […] Citește Patru decese in Alba cauzate de COVID-19. Trei femei și un barbat au pierdut lupta cu virusul in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

