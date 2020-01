Patru cutremure, produse vineri dimineaţa în zona seismică Vrancea Patru cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2,4 si 3 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata in zona seismica Vrancea, cel mai puternic avand loc la ora 00:04, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Astfel, la scurt timp dupa miezul noptii, la ora 00:01, a avut loc un seism cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter in zona seismica Vrancea, judetul Brasov, la adancimea de 5 km. Cutremurul a fost resimtit la: 34 km est de Brasov, 65 km nord de Ploiesti, 118 km nord-est de Pitesti, 123 km nord de Bucuresti, 133… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

