- Primaria și Consiliul Local Adancata au sarbatorit patru cupluri de aur din aceasta comuna care au implinit 50 de ani de casatorie. Evenimentul a avut loc sambata, 15 august, de sarbatoarea Sfintei Maria, la biserica veche din lemn „Sf. Dumitru” din Adancata, acolo unde cele patru cupluri de aur au…

- In aceasta dimineața s-a format coada la poarta Centrului Regional de Transfuzii Iași. Zeci de persoane au venit sa doneze sange. Deși ieri primarul Mihai Chirica a promis cate 500 de lei pentru fiecare donare, cei veniți spun ca o fac din spirit civic. Primaria vrea sa incurajeze donarea de sange prin…

- Presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, si primarul Constantin Toma au semnat, vineri, un „angajament comun pentru Buzau” care prevede sapte proiecte care urmeaza sa fie puse in practica in conditiile in care cei doi vor fi realesi in functiile pe care le ocupa.Decizia…

- Invitat la emisiunea Direct in Problema, moderata de Iulia Stupinean la Bistrițeanul Live, primarul Mircea Romocea din Nasaud, a vorbit despre proiectele care se deruleaza aici. Mircea Romocea a explicat și care este stadiul lucrarilor la centura ocolitoare a Nasaudului, dar s-a referit și la șantierele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca va pune la dispozitia bucurestenilor care au nevoie de test COVID-19 pentru a merge in destinatii de vacanta, precum Grecia, un test gratuit pentru depistarea coronavirusului. Testele vor fi de tip antigen si vor putea fi…

- Primarul capitalei sud-coreene Seul, Park Won Soon, a fost gasit mort, a relatat agentia de stiri Yonhap din Coreea de Sud, preluata de DPA si Reuters. Potrivit politiei, corpul sau neinsufletit a fost gasit in partea de nord a orasului, in apropiere de locul unde fusese identificat ultima…

- Primarul din localitatea Aiton, Nicolae Fagadar, va candida independent pentru un nou mandat.”Primarul comunei Aiton Nicolae Fagadar informeaza alegatorii ca pentru legistratura 2020-2024 va candida la funcția de primar, dar nu din partea PSD”, se arata intr-o postare pe Facebook asumata de Fagadar.PSD…

- Primaria a gasit explicația pentru Aradul Navigabil: „Cantitațile excepționale de precipitații, ca cele cazute in aceasta dimineața, creeaza probleme atunci cand se manifesta in timp scurt și mai ales in perioade ploioase”, dupa cum se anunța intr-un comunicat de presa. Problema este ca necazurile apar…