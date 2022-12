Patru cranii umane au fost descoperite la un aeroport mexican

Stiri pe aceeasi tema

Administrația Statelor Unite a aprobat o potențiala vanzare de armament, in valoare de 323 de milioane de dolari, catre Finlanda, care are o granița comuna cu Rusia, anunța Rador.

Mii de persoane au protestat, in mai multe orase din Spania, impotriva violentei de gen, informeaza Rador.

Anchetatori din Statele Unite afirma ca barbatul care a impuscat mortal sase dintre colegii sai, la un magazin Walmart din statul Virginia, in aceasta saptamana, scrisese o nota in telefonul sau in care ii acuza pe colegi ca l-au barjocorit, informeaza Rador.

Aviația turca a continuat ieri sa bombardeze poziții ale milițiilor kurde din nordul Irakului și Siriei, inclusiv o baza folosita și de forțele coaliției antijihadiste conduse de Statele Unite, informeaza Rador.

Statele Unite vor permite continuarea, pana in data de 14 mai 2023, a anumitor tranzactii legate de energie cu mai multe entitati ruse, inclusiv Sberbank, VTB Bank si Alfa-Bank, a anuntat, joi, Departamentuk Trezoreriei, informeaza Rador.

Barbați inarmați au intrat intr-un bar din centrul Mexicului și au ucis cel puțin noua persoane, relateaza presa locala. Atacul a avut loc miercuri seara in barul Lexuz din Apaseo del Alto, din statul Guanajuato, informeaza BBC, citat de Rador.

Statele Unite dețin informații care indica faptul ca Coreea de Nord furnizeaza Rusiei in secret un numar "semnificativ" de obuze de artilerie pentru razboiul din Ucraina, potrivit Reuters, relateaza Rador.

Premierul Israelului, Yair Lapid, a aprobat de principiu proiectul unui acord intermediat de Statele Unite, care ar putea pune capat unei dispute maritime indelungate cu Libanul privind rezervele de gaze naturale din largul coastelor, scrie BBC, potrivit Rador.