Patru adolescenți care ajunsesera pe acoperișul Salii Polivalente din municipiul Botoșani, in prima zi din noul an, aparent in cautare de distracție, au fost coborați, cu bine, de catre pompierii care au fost chemați de un locatar din zona. Omul a realizat potențialul de risc și a solicitat prezența salvatorilor. Patru baieți care s-au urcat, […]