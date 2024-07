Patru copii raniti intr-un parc de distractii din Hunedoara, dupa ce cablul tirolienei s-a rupt Azi, 09 iulie 2024, in judetul Huneadoara, doua fete si doi baieti au suferit multiple traumatisme, dupa ce s a rupt cablul tirolienei pe care se aflau, intr un parc de distractii. Potrivit ISU Hunedoara, cei patru copii au cazut de la o inaltime de 2 ndash; 2,5 metri."In urma cu putin timp, in parcul de distractie din comuna Riu de Mori, a avut loc un accident in urma caruia patru minori, doi baieti si doua fete, au suferit traumatisme prin cadere de la inaltime.Din primele informatii, s a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

