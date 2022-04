Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, de la inceputul saptamanii, au fost inregistrate patru cazuri de meningita, doua dintre acestea fiind in stare foarte grava. Managerul spitalului, Florin Roșu, a atras atenția ca meningita poate fi tratata in proporție de 98%, dar daca nu se apeleaza la un cadru…

- Trei refugiati din Ucraina au fost confirmati cu Covid la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unul dintre ei, avand comorbiditati, fiind internat in unitatea medicala ieseana. Ceilalti doi pacienti din Ucraina confirmati cu Covid au refuzat internarea in spital. "In total, opt refugiati din Ucraina…

- Pentru ca nu se simțea bine, a sunat la 112 pentru a cere ajutor medical, iar testul facut de personalul medical a ieșit pozitiv. Medicii spun ca starea sa este buna, insa a ramas internat in spital.Tanarul era imunizat cu doua dozeIn prima zi cand a ajuns in Romania, barbatul a stat intr-un centru…

- Unitatile medicale din Iasi sunt pregatite sa acorde asistenta gratuita refugiatilor care au probleme de sanatate. La Spitalul Sfantul Spiridon a fost deja internat un pacient ucrainean cu probleme respiratorii. "In garda, SAJ a primit o solicitare de la o persoana de cetatenie ucraineana, refugiat…

- In cursul zilei de joi la Spitalul de Boli Infectioase erau internate 130 de persoane cu COVID-19 cu forme medii de boala si alte trei persoane cu forme severe se aflau la terapie intensiva. De asemenea, la sectia exterioara de la Letcani a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi se afla opt pacienti…

- Spitalul mobil de la Letcani a inceput sa primeasca de marți din nou pacienți bolnavi de COVID, pe fondul cresterii numarului de infectari, relateaza News.ro. Unitatea s-a aflat de la finalul lunii decembrie in conservare, dupa ce rata de infectare scazuse, iar ”numarul de pacienti nu justifica functionarea”.Astazi,…

- „Este una dintre probleme. Din punctul meu de vedere este un motiv de ingrijorare. Eu ma așteptam sa ajungem și in aceasta faza, urmarin evoluția din Africa de Sud, unde constant, peste 20% din cadrele medicale erau infecatate. Și la noi, in acest moment incepe sa se contureze acest aspect ceea ce,…

- Laboratorul de Biologie Moloculara din cadrul Spitalului de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" a ridicat la 356 numarul de probe luate de la pacienti pozitivi COVID-19 cu suspiciunea inalta de infectie cu tulpina Omicron. In acelasi timp, medicii avertizeaza ca timpul de asteptare la ATI pentru cei…