- Inca doi copii, de 3 și 6 ani, din Buzau au fost diagnosticați cu gripa, in urma efecturii testelor rapide. Copiii fusesera aduși la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de catre parinți prezentand febra și tuse. Pentru ca starea lor generala era buna, medicul pediatru a decis ca cei doi…

- Un incendiu a izbucnit joi dimineata intr-un apartament din municipiul Slatina, doua aflate in locuinta fiind transportate la spital, iar alti 20 de oameni din bloc fiind evacuati de pompieri, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Potrivit…

- O femeie paramedic din Pakistan a fost arestata pentru ca ar fi furat un bebeluș, pentru a-l da matușii sale, care nu are copii, relateaza BBC. Fetița a fost luata la scurt timp dupa naștere dintr-un spital din Balucistan, regiune din sud-vestul țarii. Familia fetiței nu a știut inițial…

- O femeie in varsta de 61 de ani, din comuna Nicolae Titulescu, județul Olt, a suferit sambata arsuri la fața și la maini dupa ce i-a explodat butelia de la aragaz, in casa, potrivit Mediafax.Pompierii au intervenit, sambata dupa amiaza, in comuna Nicolae Titulescu, la o explozie care nu a…

- O femeie însarcinata în luna a opta, din satul Macaresti, raionul Ungheni, a murit la spital, dupa ce a fost lovita de un tânar de 19 ani, fara permis de conducere. Femeia mai avea acasa doi copii, unul era scolar, în clasa a patra si un alt baiat frecventa gradinita. …

- Aproximativ 30 de persoane, printre care si sapte copii, au fost evacuate joi dupa-amiaza, dintr-un bloc din Slatina, din cauza unui incendiu izbucnit la subsolul imobilului. Pompierii au stabilit ca in urma incendiului au ars mase plastice de la un redresor.

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața pe strada Miorița din capitala. Doua mașini s-au ciocnit violent dupa ce unul dintre șoferi a incercat sa efectueze manevra de intoarcere intr-un loc interzis.

- Un barbat din județul Olt, care se imprietenea cu persoane in varsta și le convingea sa-i dea diferite sume de bani, a fost reținut in județul Gorj, de doua ori in doua zile, transmite MEDIAFAX.Barbatul de 63 de ani, din Slatina, județul Olt, a fost reținut, sambata, de polițiștii din orașul…