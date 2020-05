Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a vizitat niercuri, 27 mai, comuna Viișoara, unde a izbucnit un mic focar de coronavirus. Marți au fost depistați patru copii cu coronavirus, cu varste cuprinse intre 9 și 13 ani. Aceștia provin din comunitatea roma din localitate și au fost transportați la Spitalul…

- Katy Davis, asistenta la pediatrie, a decedat marți la spitalul din Southampton, iar sora sa, Emma, fosta asistenta medicala și ea, a decedat vineri, in acelasi spital. Ambele fiind infectate cu coronavirus. Citește și: Coronavirus in Marea Britanie - Alte 684 de decese; aproape 20.000 de…

- Prefectul județului Cluj a anunțat, vineri seara, ca inca 5 cinci pacienți diagnosticați cu COVID-19 au fost declarați vindecați. Cele cinci persoane au fost externate astazi de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Județul Cluj are pana in prezent 28 persoane declarate vindecate, dupa ce au…

- In urma probelor testate joi la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, doua dintre acestea au ieșit pozitive. Au fost testate 70 de probe din 114. Aparatul nu poate testa mai mult de 70 de probe pe zi. In cursul zilei de vineri urmeaza sa fie testate celelalte probe ramase. Primul pacient depistat…

- Un copil de trei ani din Galati care a intrat in contact cu o matusa venita din Italia este internat la Spitalul de Copii din Galati, fiindu-i prelevate probe pentru coronavirus. Copilul are probleme de respiratie potrivit news.ro.Potrivit prefectului de Galati, Gabriel Avramescu, in acest…

- Un numar de 42 de persoane care au intrat in contact cu femeia de 26 de ani internata la Spitalul de Urgenta Petrosani si confirmata cu coronavirus au fost puse in izolare la domiciliu si li s-au recoltat probe pentru a se stabili daca sunt infectati potrivit news.ro.Reprezentantii Prefecturii…

- Din cele 30 de cazuri suspectate de infecție cu coronavirus, 28 sunt negative. Declarația a fost facuta cu puțin timp în urma de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, în cadrul unei conferințe de presa. Șefa de la Sanatate a precizat ca celelalte doua cazuri se afla în proces…

- O femeie de 42 de ani din judetul Vaslui este transportata, marti, la Spitalul de Boli Infectioase Vaslui cu suspiciune de coronavirus. Ea era in izolare la domiciliu, impreuna cu cei doi copii minori si cu sotul ei, revenit in 4 martie din Coreea de Sud.