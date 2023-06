Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata. Originari din grupul indigen Uitoto, copiii rataceau singuri in jungla de la prabusirea unui Cessna 206 la bordul caruia…

- Fortele armate columbiene i-au localizat, miercuri, pe cei patru minori - dintre care trei cu varste de 13, noua, respectiv patru ani, si un bebelus de 11 luni - dupa ce descoperit un adapost improvizat construit din bete si crengi in jungla, informeaza DPA, citata de Agerpres.„Dupa eforturi intense…