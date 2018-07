Un oficial local a declarat pentru Reuters ca primii doi membri ai echipei de fotbal captiva intr-o pestera in nordul Thailandei au fost salvati, titreaza News.ro. UPDATE 1: Patru baieți, scoși afara din peștera Narongsak Osottanakorn, guvernatorul provinciei Chiang Rai, in care este situata pestera unde in urma cu 14 zile au ramas captivi 12 copii si antrenorul lor, a declarat intr-o conferinta de presa ca cei patru baieti eliberati sunt „perfect sanatosi” si ca situatia este „cea mai buna posibila”, scrie The Guardian. „A fost un succes mai mare decat ma asteptam. Toata lumea este fericita”,…