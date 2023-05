Stiri pe aceeasi tema

- „Colegiul Director al Organizatiei Sectorului 3 a Partidului National Liberal a decis marti, 2 mai 2023, prin vot secret, cu majoritate de voturi, excluderea din partid a patru membri – Constantin Neagu, Paul Gheorghe, Andreea Weinerich si Alexandru Grozav. Cei patru membri au fost sanctionati cu excluderea…

- Dan Negru a fost impresionat de pasagerii din avionul care l-a adus de la Ierusalim la București, in a doua zi de Paște. Realizatorul tv a postat pe Facebook imagini filmate in aeronava, in momentul aterizarii la Otopeni și pe filmare se vede cum canta și el alaturi de ceilalți oameni „Hristos a inviat!”…

- Dupa celebrul hamburger cu carne de plastic de laMcDonald’s , a aparut acum și carnea din plastic la caserola. Un bucatar de meserie și-a dat seama și a mers de indata la operatorul economic pentru a filma totul. Sunt imaginile momentului care s-au viralizat in ultimele zile pe rețeaua de socializare…

- Ambasadorul Ungariei la Bucuresti a fost chemat la Ministerul de Externe roman, in urma comentariilor presedintelui Comisiei pentru Politica Externa din Parlamentul Ungariei privind pretinsa ingradire de catre Romania a dreptului arborarii drapelului asa-zisului tinut secuiesc. ”Ministerul Afacerilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a efectuat o vizita in Egipt in perioada 4 – 5 februarie 2023, unde s-a intalnit cu președintele și cu premierul Egiptului. Orice vizita de acest gen presupune o pregatire speciala, inclusiv la nivelul Ambasadei Romaniei din țara unde se efectueaza vizita. In cazul actualei vizite,…

- Atat de mult s-a laudat Tzanca Uraganu cu shaormeriile lui, ca a atras ghinionul! Sau inspectorii ANPC, care i-au facut o vizita și au decis sa-i inchida locația din București, dupa nici doua luni de funcționare. Inspectorii ANPC n-au fost incantați de ce au gasit in shaormeria lui Tzanca Uraganu și…