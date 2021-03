Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei avanseaza ideea unei testari in masa a elevilor la revenirea in scoli dupa vacanta de Pasti, in conditiile in care Guvernul are in vedere achizitionarea unor teste non-invazive pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2.

- Sorin Cimpeanu a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca Ministerul Sanatații a cerut vacanța prelungita pentru a reduce mobilitatea. De altfel, situația in școli a fost, marți, ingrijoratoare, spune Cimpeanu, in condițiile in care numarul școlarilor și al angajaților infectați a fost mult mai mare…

- Ministrul Educației a public a anunțat, marți, principalele propuneri pe care la face, in actualul context epidemiologic. Sorin Cimpeanu vrea ca școlile sa ramana deschise și la o rata de infectare peste 6 la mie, Evaluarea Naționala și admiterea la liceu sa fie amanate pana dupa Bacalaureat, iar pe…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat marți ca propune extinderea vacanței de primavara cu trei saptamani, pentru a include Paștele catolic și cel ortodox, dar și sa se reduca mobilitatea in perioada lunii aprilie. Odihna elevilor va fi intre 2 aprilie și 4 mai. Ministrul Educației: Vacanța…

- In acest an, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli și doar apoi cele pentru inspectorii școlari. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a revenit asupra detaliilor privind organizarea acestor concursuri, dupa ce in ianuarie amintea ca trebuie organizate mai intai…

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca anul școlar 2021-2022 ar putea incepe mai devreme, pentru a avea o durata mai lunga. Ministrul Educației a precizat ca elevii iși doresc o vacanța de vara mai lunga. Invitat la Europa FM, ministrul Educațieia a anunțat ca anul școlar 2021-2022 ar putea incepe mai devreme.…

- Sorin Cimpeanu se gandește sa faca o noua structura a anului școlar care sa includa o vacanța mai lunga de iarna, insa și incheierea semestrului 1 mai devreme decat pana acum.„Sunt optimist, pana azi am lucrat la structura anului școlar 2021-2022. Imi doresc sa punem lucrurile in regula și din aceasta…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze.