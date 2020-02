Stiri pe aceeasi tema

- Rapid ar fi primit o interdicție la transferuri internaționale din partea FIFA, din cauza unei datorii de 20.000 de euro catre cehul Tomas Josl (35 de ani). Perioada de transferuri din aceasta iarna se incheie pe 17 februarie. Rapidiștii sunt obligați sa se orienteze doar catre fotbaliștii din Romania…

- Avioanele de transport marfa ale doua companii din Republica Moldova si una din Libia au interdictie de a zbura in Emiratele Arabe Unite din 1 februarie 2020.Potrivit portalului theloadstar.com, motivul este din cauza sigurantei.

- Vacanța Deliei in Singapore n-a mai fost de vis in ultimele zile, asta pentru ca autoritațile locale au luat masuri drasice impotriva virusului mortal raspandit in China. Astfel, toți turiștii au primit interdicție de a parasi hotelurile, in cauza coronavirusului. Delia, care e plecata…

- Primit cu huiduieli la Iași, președintele Klaus Iohannis a avut o solicitare ferma catre Guvernul Orban cu privire la finalizarea Autostrazii Unirii.„Romania și romanii au nevoie de Autostrada Unirii, proiect consfințit prin lege, care obliga statul roman sa realizeze un punct de mare viteza…

- Numeroase companii aeriene, inclusiv Air France si Lufthansa, au anuntat miercuri o suspendare a survolarii spatiilor aeriene ale Iranului li Irakului, la cateva ore dupa atacuri efectuate de Iran asupra a doua baze in care se afla militari militari americani in Irak, relateaza AFP, potrivit news.ro.Agentia…

- Numeroase companii aeriene, inclusiv Air France si Lufthansa, au anuntat miercuri o suspendare a survolarii spatiilor aeriene ale Iranului li Irakului, la cateva ore dupa atacuri efectuate de Iran asupra a doua baze in care se afla militari militari americani in Irak, relateaza AFP.

- Instagram a anunțat ca va interzice influencerilor sa promoveze țigarile electroncie, produsele din tutun și armele in postarile marcate ca publicitare.Facebook, care deține Instagram, a interzis de mult ca producatorii sa cumpere reclame pentru aceste tipuri de produse, dar exista o lacuna,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astazi ca se afla in discuții cu 16 companii aeriene pentru a deschide noi destinații interne și externe de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare”. ”Nu pot astazi sa va spun mai mult de atat dar ne intereseaza foarte mult noi destinații…