- Trei barbati si o femeie, cetateni ucraineni, care ar fi trecut frontiera prin Muntii Maramuresului s-au ratacit din cauza conditiilor meteo si a terenului extrem de accidentat, acestia fiind cautati miercuri seara de salvatorii montani si politistii de frontiera, a informat directorul Serviciului…

- Salvamont Maramureș a avut azi o intervenție in zona Ruscova. Un apel venit de la un barbat de 53 ani solicita ajutor de urgența la 112 fiindca din spusele lui acuza o stare de rau, neputandu-se deplasa, simțindu-și picioarele paralizate, conform celor de la Salvamont. „Se afla, din ceea ce a comunicat…

- Este nevoie de educație montana in școlile din Maramureș. Sa știe cei mici ca nu e de gluma atunci cand te duci pe munte fara echipament adecvat, ca te expui unor pericole reale, care nu se pot anticipa, insa un echipament adecvat iși poate salva viața. Salvamont Maramureș a inițiat un proiect de educație…

- Mobilizarea exemplara a politistilor de frontiera de la Sectorul Valea Viseului, cu sprijinul colegilor de la Salvamont Maramures, a dus, ieri, la gasirea a doi tineri ucraineni, rataciti in Muntii Maramuresului, la cota 1.600 metri altitudine.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, povestea…

- O femeie din Ucraina a solicitat sprijinul Crucii Rosii spunand ca cei doi copii ai sai ar fi traversat frontiera romana prin Muntii Maramuresului si n-ar fi ajuns pe teritoriul Romaniei, a informat, sambata seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu…