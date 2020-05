Patru cetateni tadjici acuzati de recrutarea de persoane convertite la islam in scopuri teroriste si de sustinere a ISIS au fost arestati de serviciile speciale poloneze, au anuntat acestea intr-un comunicat publicat luni. "Cei convertiti la islam erau recrutati pentru a desfasura activitati de natura terorista", potrivit comunicatului, iar "materialele colectate dovedesc ca persoanele arestate simpatizeaza si sustin activitatile organizatiei teroriste cunoscute sub numele de Stat Islamic", se precizeaza in comunicat, citat de AFP. Cetatenii tadjici arestati au fost plasati intr-un centru de detentie…