Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 august - 04 septembrie 2022, polițiștii de frontiera au notificat 158 de evenimente cu documentarea a 179 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova.

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 60 470 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 33 736 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 32 132, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In data de 22.08.2022, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 315.560 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 80.000 mijloace de transport.Pe sensul de intrare in Romania,…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 68 039 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 34 972 traversari persoane, informeaza Poliția de Frontiera.

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 60 312 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 30 225 traversari persoane, informeaza Poliția de Frontiera.

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 833 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 29 778 traversari persoane, informeaza Poliția de Frontiera.

- In data de 22.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.360 de persoane, dintre care 12.521 de cetateni ucraineni (in creștere cu 10,9 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 8.448 cetateni ucraineni (in…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 48 241 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 25 853 traversari persoane, informeaza Poliția de Frontiera.