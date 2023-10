Patru cetăţeni români au murit în accidentul rutier produs în Italia Patru cetateni romani au murit in accidentul rutier produs marti, la Mestre, langa Venetia, cand un autocar a cazut de pe un pod si a luat foc, a anuntat miercuri seara Ministerul de Externe de la Bucuresti. Procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, avand in vedere circumstantele producerii accidentului si gravitatea acestuia. Potrivit autoritatilor italiene, 21 de oameni care se aflau in autocarul implicat in tragicul accident au murit si alti 15 au fost raniti. Nu se cunosc cauzele accidentului.(Rador/ FOTO captura youtube) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

