Patru cazuri noi de COVID în Alba, în ultimele 24 de ore. Incidența pentru fiecare localitate în parte 4 cazuri de COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in tot județul Alba, dupa testarile de sambata, au transmis reprezentații DSP Alba, duminica 30 mai. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21286 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea, 20394 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 685 […] Citește Patru cazuri noi de COVID in Alba, in ultimele 24 de ore. Incidența pentru fiecare localitate in parte in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

