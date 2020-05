Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de contrabanda romano-ucrainiene, care transfera țigarile inclusiv cu dronele, sunt destructurate și cu ajutorul polițiștilor de frontiera din Ucraina. Polițiștii de frontiera de la Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde”, in numai trei zile 30 000 de pachete cu…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde” 27.780 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 325.000 lei. Un cetațean ucrainean este cercetat pentru contrabanda,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit la „frontiera verde” peste 15.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de 181.250 lei. Trei cetateni romani sunt cercetati pentru contrabanda in forma…

- Polițiștii de frontiera au descoperit, pe un drum neamenajat din localitatea Bocicoiu Mare, in apropierea unui imobil, un autoturism marca Dacia Logan, inmatriculat in Romania, in care nu se afla nicio persoana. In mașina au fost observate mai multe pachete cu țigari de proveniența ucraineana. Polițiștii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde” aproximativ 40.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 458.900 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de…

- Miercuri, 8 aprilie, politistii orasului Ulmeni, in timp ce efectuau activitati de verificare in trafic, au observat ca un autoturism care se deplasa dinspre localitatea Mireșu Mare, a oprit la o distanța de aproximativ 200 metri de locul unde se afla filtrul poliției, a intors și a plecat in sens opus.…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit intr-un autoturism condus de catre un cetatean ucrainean 9.000 de pachete cu tigari, in valoare de peste 105.300 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. Cetateanul ucrainean a fost retinut…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit, in compartimentul marfa al unui microbuz, ascunse in bagaje, mai multe pungi, ce contineau aproximativ 20 kg tutun pentru fumat, netimbrate sau timbrate necorespunzator. La Punctul de Trecere a Frontierei Petea…