Patru candidati pe un loc de manager al celui mai mare spital din Regiunea de Nord-Est a tarii, Spitalul Regional de Urgenta „Sfantul Spiridon". Ieri, la ora 15, s-au incheiat inscrierile pentru concurs. Printre candidati, din nou economistul Ioan Barliba, considerat cel mai longeviv director de spital din judet, dar si o sotie de politician. "Contractul meu de management expira pe 18 decembrie (2020 - n.r.). In acest context iau in calcul sa nu mai particip la un nou concurs si sa imi inchei, sa spun asa, socotelile cu Spitalul «Sf. Spiridon». Am spus ca iau in calcul acest lucru", declara,…