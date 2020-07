Stiri pe aceeasi tema

- La Faget au aparut alte opt cazuri de coronavirus, de data aceasta in randul personalului medical de la spitalul din oras, acolo unde sunt testați pacienții suspecți de a fi infectați. In Faget sunt 25 de cazuri de Covid-19, pe langa cele de la spital. In urma testelor repetate asupra personalului medical…

- Au fost semnalate cinci cazuri de coronavirus la tot atatea cadre medicale care lucreaza la un spital privat din Timișoara. Primul caz a aparut luni, cand o asistenta a fost depistata pozitiv. Cele cinci cadre medicale infectate lucreaza la Spitalul Premiere din Timișoara, unitate sanitara din rețeaua…

- La Spitalul Municipal Sighetu Marmației, in urma testarii pentru depistarea virsului SARS-COV19, sunt pozitive alte cinci cadre medicale. Și aceste persoane au fost internate intr-o secție de boli infecțioase a unei unitați medicale. Cei 13 angajati confirmați (asistenți medicali și personal auxiliar)…

- Republica Moldova bate record dupa record la numarul de noi imbolnaviri cu virusul ucigaș. Peste 130 de cazuri noi de COVID-19 s-au inregistrat in ultimele 24 de ore. Cu detalii, Sabina Hirianov, de la TVR Moldova.

- Mai exact, in Spitalul Judetean de la Buzau, au fost infectati sapte medici, 18 asistente medicale, 11 infirmiere si trei ingrijitoare. Dintre cele 39 de persoane infectate, 15 mai sunt internate in prezent. "Mai sunt 15 cadre medicale in spital, la aceasta ora. In rest, unele s-au intors…

- Un numar de 39 de cadre medicale din Spitalul Judetean Buzau au fost infectate pana acum cu noul coronavirus, potrivit managerului Claudiu Damian, fiind vorba atat de medici si asistente, cat si de personal auxiliar.Potrivit managerului Spitalului Judetean Buzau, Claudiu Damian, de la debutul…

- Un nou focar de coronavirus a izbucnit in județul Suceava. 24 de cadre medicale, medici, asistente, infirmiere, brancardieri de la Spitalul Municipal Radauti, au fost confirmate pozitiv cu Covid-19 și internate in unitatea medicala.

- Infectia cu noul coronavirus in sectia de Boli Interne a Spitalului Judetean Buzau s-a extins, ajungand si la personalul sanitar. Potrivit conducerii SJU, sapte cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19.